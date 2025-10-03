İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi
    Azərbaycan və Böyük Britaniya gələcək tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 10:19
    Azərbaycan və Böyük Britaniya gələcək tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında gələcək tərəfdaşlıq imkanları ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nazirin I müavini Anar Kərimov ölkəmizdə səfərdə olan Böyük Britaniyanın Biznes və Ticarət Nazirliyinin ölkə üzrə direktoru Aleksandr Tirelin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Görüşdə iki ölkə arasında iqtisadi və maliyyə sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivləri, eləcə də cari ilin aprel ayında Londonda keçirilmiş Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 7-ci iclasının Protokolunda nəzərdə tutulan müddəaların icrası müzakirə edilib.

    Görüş zamanı investisiyaların təşviqi, vergi və gömrük sahəsində əməkdaşlıq, kənd təsərrüfatı və qida təhlükəsizliyi üzrə qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi, o cümlədən biznes dairələri arasında daha sıx əlaqələrin qurulması imkanları diqqət mərkəzində olub. Həmçinin, rəqəmsal transformasiya, maliyyə texnologiyaları və peşəkar xidmətlər sahəsində təcrübə mübadiləsi məsələlərinə toxunulub.

    A.Kərimov qeyd edib ki, iqtisadi modernləşdirmə və şaxələndirmə Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf prioritetləri sırasındadır və Böyük Britaniya ilə bu sahədə əməkdaşlıq ölkənin yeni çağırışlara uyğunlaşmasına əlavə imkanlar yaradır.

    Öz növbəsində, A.Tirel birgə layihələr və təşəbbüslərin vacibliyini vurğulayaraq ikitərəfli münasibətlərin inkişafında Hökumətlərarası Komissiyanın mühüm rolunu qeyd edib.

