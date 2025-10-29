Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Финансы
    • 29 октября, 2025
    • 14:23
    Азербайджан и Турция внедряют систему взаимного признания автомобильных номеров - ЭКСКЛЮЗИВ

    Азербайджан и Турция работают над взаимным признанием автомобильных номерных знаков.

    Об этом в комментарии Report сказал генеральный секретарь Ассоциации страховщиков Турции Озгюр Обалы.

    По его словам, в рамках соглашения, подписанного между бюро обязательного страхования двух стран, предпринимаются шаги по внедрению системы взаимного признания автомобильных номеров:

    "Создается система, при которой автомобиль с турецким государственным номерным знаком, въезжающий в Азербайджан, или наоборот, машина с азербайджанским номером, пересекающая границу с Турцией, будет автоматически распознаваться. Это позволит предотвратить случаи мошенничества и ускорить страховые выплаты в случае аварии", - отметил Обалы.

    Он добавил, что завершение этого процесса создаст условия для более тесной интеграции страховых услуг между двумя странами и повышения удовлетворенности граждан.

    Azərbaycan və Türkiyə avtomobil nömrələrini qarşılıqlı tanıyacaq - EKSKLÜZİV
    Azerbaijan, Türkiye to recognize each other's vehicle license plates – Exclusive

    Лента новостей