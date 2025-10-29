İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2025
    • 14:06
    Azərbaycan və Türkiyə avtomobil nömrələrinin qarşılıqlı tanınması üzərində iş aparır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Türkiyə Sığorta Birliyinin baş katibi Özgür Obalı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iki ölkənin icbari sığorta büroları arasında imzalanmış razılaşma əsasında avtomobil nömrələrinin qarşılıqlı tanınması istiqamətində addımlar atılıb: "Artıq belə bir sistem qurulur ki, Türkiyə dövlət nömrə nişanı ilə Azərbaycana daxil olan və ya əksinə, Azərbaycan nömrəsi ilə Türkiyəyə keçən avtomobil avtomatik tanınsın. Bu, həm fırıldaqçılıq hallarının qarşısını alacaq, həm də qəza zamanı ödənişlərin daha sürətli həyata keçirilməsinə imkan verəcək".

    Ö. Obalı qeyd edib ki, bu prosesin başa çatdırılması iki ölkə arasında sığorta xidmətlərinin daha sıx inteqrasiyasına və vətəndaş məmnuniyyətinin yüksəlməsinə şərait yaradacaq.

    Türkiyə Sığorta Birliyi Özgür Obalı
    Азербайджан и Турция внедряют систему взаимного признания автомобильных номеров - ЭКСКЛЮЗИВ

    Azərbaycan və Türkiyə avtomobil nömrələrini qarşılıqlı tanıyacaq - EKSKLÜZİV

