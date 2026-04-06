Азербайджан и Турция провели переговоры, связанные с рынком сукук.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Согласно информации, при организации Инвестиционного и финансового офиса Администрации президента Турции делегация ведущих финансовых институтов и технологических компаний соседней страны посетила бакинскую биржу. Во встрече приняли участие представители акционерных обществ Golden Global Yatırım Bankası, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi, Katılım Emeklilik Hayat и Türkiye Katılım Sigorta, а также TriO Blockchain Labs.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам развития финансовых продуктов и казначейских операций, технологий и создания цифровой инфраструктуры, рынка сукук, а также управления портфелем и инвестиционных услуг.

Данная встреча имеет важное значение с точки зрения укрепления партнерства между региональными рынками капитала, развития новых финансовых инструментов и внедрения инновационных решений.