    Азербайджан и Турция провели переговоры, связанные с рынком сукук

    06 апреля, 2026
    Азербайджан и Турция провели переговоры, связанные с рынком сукук.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

    Согласно информации, при организации Инвестиционного и финансового офиса Администрации президента Турции делегация ведущих финансовых институтов и технологических компаний соседней страны посетила бакинскую биржу. Во встрече приняли участие представители акционерных обществ Golden Global Yatırım Bankası, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi, Katılım Emeklilik Hayat и Türkiye Katılım Sigorta, а также TriO Blockchain Labs.

    В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам развития финансовых продуктов и казначейских операций, технологий и создания цифровой инфраструктуры, рынка сукук, а также управления портфелем и инвестиционных услуг.

    Данная встреча имеет важное значение с точки зрения укрепления партнерства между региональными рынками капитала, развития новых финансовых инструментов и внедрения инновационных решений.

    Рынок сукук Бакинская фондовая биржа (БФБ) Финансовые институты Цифровая инфраструктура Турция
    Azərbaycan və Türkiyə sukuk bazarı ilə bağlı müzakirələr aparıb
    Azerbaijan, Türkiye hold talks on sukuk market

