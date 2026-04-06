    • 06 aprel, 2026
    Azərbaycan və Türkiyə sukuk bazarı ilə bağlı müzakirələr aparıb

    Azərbaycan və Türkiyə arasında sukuk bazarı ilə bağlı müzakirələr aparılıb.

    "Report" bu barədə "Bakı Fond Birjası" QSC-yə (BFB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Türkiyənin Prezident Administrasiyasının İnvestisiya və Maliyyə Ofisinin təşkilatçılığı ilə qonşu ölkənin aparıcı maliyyə institutları və texnologiya şirkətlərinin nümayəndə heyəti birjada olub. Görüşdə "Golden Global Yatırım Bankası", "Kuveyt Türk Portföy Yönetimi", "Katılım Emeklilik Hayat" və "Türkiye Katılım Sigorta" Anonim Şirkətlərinin və "TriO Blockchain Labs" nümayəndələri iştirak ediblər.

    Müzakirələr zamanı maliyyə məhsullarının inkişafı və xəzinədarlıq əməliyyatları, texnologiya və rəqəmsal infrastrukturun qurulması, sukuk bazarı, eləcə də portfel idarəçiliyi və investisiya xidmətləri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Bu görüş regional kapital bazarları arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsi, yeni maliyyə alətlərinin inkişafı və innovativ həllərin tətbiqi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Азербайджан и Турция провели переговоры, связанные с рынком сукук
    Azerbaijan, Türkiye hold talks on sukuk market

    21:03

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunub

    Xarici siyasət
    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:16

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    20:04

    "Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    20:04

    Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti