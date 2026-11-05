Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Президент: Деятельность ASAN xidmət высоко оценивается ООН

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 10:59
    Президент: Деятельность ASAN xidmət высоко оценивается ООН

    Деятельность ASAN xidmət, согласующаяся с Целями устойчивого развития, высоко оценивается и ООН.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам международного мероприятия "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему"

    "Присуждение ASAN xidmət в 2015 году "Премии государственных услуг ООН", а в 2019 году – "Специальной премии в области развития государственных услуг с применением цифрового управления" является показателем признания наших достижений на международном уровне.

    Сотрудничество с ООН создает новые возможности для продвижения этого опыта на более широкой географии. Подписанное в 2024 году между Азербайджаном и ООН Соглашение о вкладе предусматривает продвижение модели ASAN xidmət на четырех континентах.

    Азербайджан и впредь будет поддерживать продвижение Целей устойчивого развития, вносить вклад в международную деятельность, направленную на оказание качественных государственных услуг", - говорится в обращении.

    Ильхам Алиев ASAN Xidmət Организация Объединённых Наций (ООН)
    Prezident: "ASAN xidmət"in fəaliyyəti BMT tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir
    President: ASAN Service also receives high recognition from United Nations
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    09:32
    В селе Фатмаи двое пострадали в результате взрыва
    Происшествия
    09:23
    ВБ: Азербайджан сократил внешний долг на фоне роста задолженности в регионе Европы и Центральной Азии
    Финансы
    09:14
    Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель
    Энергетика
    09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)
    Финансы
    09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)
    Финансы
    08:39
    В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин
    Происшествия
    08:22
    В США за день казнили трех человек
    Другие страны
    08:14
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    08:00
    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана
    Медиа
    Лента новостей