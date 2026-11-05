Президент: Деятельность ASAN xidmət высоко оценивается ООН

Деятельность ASAN xidmət, согласующаяся с Целями устойчивого развития, высоко оценивается и ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам международного мероприятия "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему"

"Присуждение ASAN xidmət в 2015 году "Премии государственных услуг ООН", а в 2019 году – "Специальной премии в области развития государственных услуг с применением цифрового управления" является показателем признания наших достижений на международном уровне.

Сотрудничество с ООН создает новые возможности для продвижения этого опыта на более широкой географии. Подписанное в 2024 году между Азербайджаном и ООН Соглашение о вкладе предусматривает продвижение модели ASAN xidmət на четырех континентах.

Азербайджан и впредь будет поддерживать продвижение Целей устойчивого развития, вносить вклад в международную деятельность, направленную на оказание качественных государственных услуг", - говорится в обращении.