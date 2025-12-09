Азербайджан и ОАЭ обсудили внедрение цифровых финансовых решений

Делегация Минфина Азербайджана обсудила с представителями финансового сектора ОАЭ вопросы внедрения цифровых финансовых решений.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, делегация ведомства посетила с рабочим визитом город Дубай в рамках реализации меморандума о сотрудничестве с Минфином ОАЭ.

В ходе проведенных встреч основное внимание было уделено изучению передового международного опыта в области управления государственными финансами, углублению институционального и технического сотрудничества, а также направлениям внедрения цифровых финансовых решений.

"Проведенные встречи имеют важное значение с точки зрения совершенствования системы управления государственными финансами в Азербайджане, ускорения процессов цифровой трансформации и повышения эффективности финансового управления", - отметили в Министерстве финансов Азербайджана.