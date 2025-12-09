İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan və BƏƏ rəqəmsal maliyyə həllərinin tətbiqini müzakirə ediblər

    Maliyyə
    • 09 dekabr, 2025
    • 16:11
    Azərbaycan və BƏƏ rəqəmsal maliyyə həllərinin tətbiqini müzakirə ediblər

    Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) arasında rəqəmsal maliyyə həllərinin tətbiqi müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun heyəti BƏƏ-nin Maliyyə Nazirliyi ilə imzalanmış əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumunun icrası çərçivəsində Dubay şəhərində işgüzar səfərdə olub.

    Səfər çərçivəsində keçirilən görüşlərdə dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübələrin öyrənilməsi, institusional və texniki səviyyədə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, eləcə də rəqəmsal maliyyə həllərinin tətbiqi istiqamətləri diqqət mərkəzində olub.

    Görüşdə BƏƏ-nin Maliyyə Nazirliyinin dövlət maliyyəsinin idarə edilməsində data əsaslı qərarvermə və analitik platformaların tətbiq etməsi, dövlət sektorunda dövlət–özəl tərəfdaşlığı modelləri, elektron vergi inzibatçılığı, elektron müqavilə, xəzinədarlıq idarəetməsi və rəqəmsal platformalar üzərindən maliyyə nəzarəti mexanizmləri üzrə təqdimatlar və praktiki məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    Keçirilən görüşlər Azərbaycanda dövlət maliyyə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, rəqəmsal transformasiya proseslərinin sürətləndirilməsi və maliyyə idarəetməsində səmərəliliyin artırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    BƏƏ Maliyyə Nazirliyi

    Son xəbərlər

    16:44

    Azərbaycan və ABŞ kibertəhlükəsizlik istiqamətində birgə fəaliyyəti müzakirə edib

    İKT
    16:44

    Türkiyədə 4,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    16:33
    Foto

    SOCAR-ın dəstəyi ilə hazırlanmış "Qara qızılın sirri" adlı kitabın təqdimatı olub

    Energetika
    16:31
    Foto

    Azərbaycanla Pakistan arasında mədəni əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    16:31

    Azərbaycanda ödəniş kartları ilə ölkədaxili fırıldaqçılıq hallarının sayı III rübdə kəskin artıb

    Maliyyə
    16:27

    IATA-nın baş direktoru: "SAF istehsalı geriləyir, aviaşirkətlər planlarını yenidən nəzərdən keçirəcək"

    İnfrastruktur
    16:21

    "Ayaks"ın qapıçısı: "Qarabağ"a qarşı yaxşı oyun sərgiləməyə çalışacağıq"

    Futbol
    16:19

    Fred Qrim: "Qarabağ" çox yaxşı komandadır"

    Futbol
    16:18

    İlham Əliyevlə Robert Fitsonun görüşü zamanı "Qurban olum Azərbaycan" mahnısı ifa edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti