Азербайджан и Малайзия обсудили цифровизацию бюджетных процессов

Центральные банки Азербайджана и Малайзии обсудили цифровизацию бюджетных процессов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках деловой поездки делегации учреждения в Малайзию состоялся обмен мнениями о страновом опыте в области финансовой отчетности, внутреннего контроля, бюджетного планирования и бухгалтерского учета.

Кроме того, были обсуждены вопросы внедрения передового международного опыта, цифровизации бюджетных процессов, механизмов контроля расходов и совершенствования внутреннего управления.