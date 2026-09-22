Азербайджан и Малайзия обсудили цифровизацию бюджетных процессов
Финансы
- 22 сентября, 2026
- 17:30
Центральные банки Азербайджана и Малайзии обсудили цифровизацию бюджетных процессов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, в рамках деловой поездки делегации учреждения в Малайзию состоялся обмен мнениями о страновом опыте в области финансовой отчетности, внутреннего контроля, бюджетного планирования и бухгалтерского учета.
Кроме того, были обсуждены вопросы внедрения передового международного опыта, цифровизации бюджетных процессов, механизмов контроля расходов и совершенствования внутреннего управления.
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