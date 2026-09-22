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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан и Малайзия обсудили цифровизацию бюджетных процессов

    Финансы
    • 22 сентября, 2026
    • 17:30
    Азербайджан и Малайзия обсудили цифровизацию бюджетных процессов

    Центральные банки Азербайджана и Малайзии обсудили цифровизацию бюджетных процессов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, в рамках деловой поездки делегации учреждения в Малайзию состоялся обмен мнениями о страновом опыте в области финансовой отчетности, внутреннего контроля, бюджетного планирования и бухгалтерского учета.

    Кроме того, были обсуждены вопросы внедрения передового международного опыта, цифровизации бюджетных процессов, механизмов контроля расходов и совершенствования внутреннего управления.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Азербайджано-малазийские отношения
    Azərbaycan və Malayziya büdcə proseslərinin rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib
    Azerbaijan, Malaysia central banks discuss digitalizing budget processes

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