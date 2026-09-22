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    Azərbaycan və Malayziya büdcə proseslərinin rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 17:18
    Azərbaycan və Malayziya büdcə proseslərinin rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib

    Azərbaycan və Malayziya Mərkəzi Bankları büdcə proseslərinin rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan tərəfinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun nümayəndə heyətinin Malayziyaya işgüzar səfəri çərçivəsində maliyyə hesabatlılığı, daxili nəzarət, büdcə planlaşdırılması və mühasibat uçotu üzrə ölkə təcrübələri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Bununla yanaşı, beynəlxalq qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, büdcə proseslərinin rəqəmsallaşdırılması, xərclərə nəzarət mexanizmləri və daxili idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məsələləri müzakirə olunub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Malayziya Mərkəzi Bankı
    Азербайджан и Малайзия обсудили цифровизацию бюджетных процессов
    Azerbaijan, Malaysia central banks discuss digitalizing budget processes

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