Azərbaycan və Malayziya büdcə proseslərinin rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib
Maliyyə
- 22 sentyabr, 2026
- 17:18
Azərbaycan və Malayziya Mərkəzi Bankları büdcə proseslərinin rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib.
"Report" bu barədə Azərbaycan tərəfinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurumun nümayəndə heyətinin Malayziyaya işgüzar səfəri çərçivəsində maliyyə hesabatlılığı, daxili nəzarət, büdcə planlaşdırılması və mühasibat uçotu üzrə ölkə təcrübələri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Bununla yanaşı, beynəlxalq qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, büdcə proseslərinin rəqəmsallaşdırılması, xərclərə nəzarət mexanizmləri və daxili idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məsələləri müzakirə olunub.
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