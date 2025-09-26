Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Финансы
    • 26 сентября, 2025
    • 12:50
    Азербайджан готовит статданные по зеленой экономике - ЭКСКЛЮЗИВ

    Азербайджан готовит полноценную статистическую базу данных по "зеленой экономике".

    Об этом сообщил Report зампредседателя Госкомстата Азербайджана Юсиф Юсифов.

    По его словам, большая часть данных будет опубликована уже в течение ближайших 2-3 лет, так как статистические показатели "зеленой экономики" Азербайджана собираются поэтапно.

    Юсифов добавил, что основными источниками при сборе информации выступают Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство экономики и другие государственные структуры социально-экономической сферы. Собранные данные будут обработаны и представлены пользователям, добавил он.

