Азербайджан готовит статданные по "зеленой экономике" - ЭКСКЛЮЗИВ
Финансы
- 26 сентября, 2025
- 12:50
Азербайджан готовит полноценную статистическую базу данных по "зеленой экономике".
Об этом сообщил Report зампредседателя Госкомстата Азербайджана Юсиф Юсифов.
По его словам, большая часть данных будет опубликована уже в течение ближайших 2-3 лет, так как статистические показатели "зеленой экономики" Азербайджана собираются поэтапно.
Юсифов добавил, что основными источниками при сборе информации выступают Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство экономики и другие государственные структуры социально-экономической сферы. Собранные данные будут обработаны и представлены пользователям, добавил он.
Последние новости
13:16
В субботу в Азербайджане ожидаются дожди и ветерЭкология
13:05
Фото
В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памятиВнутренняя политика
13:04
В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголемВ регионе
12:58
ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУРФинансы
12:55
Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов BoeingДругие страны
12:53
BMW отзывает более 196 тыс. автомобилей в СШАДругие
12:53
Пашинян отправляется в Нью-Йорк из МосквыВ регионе
12:52
Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с участием в 80-й сессии Генассамблеи ООНВнешняя политика
12:50