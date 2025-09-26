DSK: "Yaşıl iqtisadiyyat" üzrə statistik məlumatlar hazırlanacaq - EKSKLÜZİV
- 26 sentyabr, 2025
- 12:25
Azərbaycanda "yaşıl iqtisadiyyat" üzrə statistik məlumatlar hazırlanacaq.
Bunu "Report"a açıqlamasında Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) sədrinin müavini Yusif Yusifov bildirib.
Onun sözlərinə görə, yaxın 2-3 ildə sahənin böyük əksəriyyəti üzrə statistik məlumatların yayımlanması gözlənilir: "Azərbaycanın "yaşıl iqtisadiyyat"la bağlı statistik göstəriciləri mərhələli şəkildə toplanır və 2024-cü ildə bu göstəricilər sistemi təsdiq olunub".
Y. Yusifov əlavə edib ki, məlumatların toplanılması zamanı əsas mənbələr Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi və digər sosial-iqtisadi sahə üzrə dövlət qurumlarıdır: "Toplanan məlumatlar emal edilərək istifadəçilərə təqdim olunacaq".
