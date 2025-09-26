İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    DSK: "Yaşıl iqtisadiyyat"  üzrə statistik məlumatlar hazırlanacaq - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    • 26 sentyabr, 2025
    • 12:25
    DSK: Yaşıl iqtisadiyyat  üzrə statistik məlumatlar hazırlanacaq - EKSKLÜZİV
    Yusif Yusifov

    Azərbaycanda "yaşıl iqtisadiyyat" üzrə statistik məlumatlar hazırlanacaq.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) sədrinin müavini Yusif Yusifov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, yaxın 2-3 ildə sahənin böyük əksəriyyəti üzrə statistik məlumatların yayımlanması gözlənilir: "Azərbaycanın "yaşıl iqtisadiyyat"la bağlı statistik göstəriciləri mərhələli şəkildə toplanır və 2024-cü ildə bu göstəricilər sistemi təsdiq olunub".

    Y. Yusifov əlavə edib ki, məlumatların toplanılması zamanı əsas mənbələr Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi və digər sosial-iqtisadi sahə üzrə dövlət qurumlarıdır: "Toplanan məlumatlar emal edilərək istifadəçilərə təqdim olunacaq".

