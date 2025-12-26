Глава МИД: Азербайджан не видит рисков для региона в проекте TRIPP

Азербайджан не видит никакой угрозы и риска для региона в проекте TRIPP.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, комментируя высказывания официальных лиц России и Ирана по поводу данного проекта.

Министр отметил, что TRIPP реализуется исключительно на территории Армении и осуществляется при участии США и армянской стороны.

"Поэтому на вопросы об этом в первую очередь должна отвечать армянская сторона. Это дело самой Армении. В какой форме они это комментируют - это их тема", - добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что Баку воспринимает TRIPP как проект в сфере связности и считает, что он не несет для региона каких-либо угроз или рисков.