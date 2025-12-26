Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Глава МИД: Азербайджан не видит рисков для региона в проекте TRIPP

    • 26 декабря, 2025
    • 18:24
    Азербайджан не видит никакой угрозы и риска для региона в проекте TRIPP.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, комментируя высказывания официальных лиц России и Ирана по поводу данного проекта.

    Министр отметил, что TRIPP реализуется исключительно на территории Армении и осуществляется при участии США и армянской стороны.

    "Поэтому на вопросы об этом в первую очередь должна отвечать армянская сторона. Это дело самой Армении. В какой форме они это комментируют - это их тема", - добавил министр.

    Глава МИД подчеркнул, что Баку воспринимает TRIPP как проект в сфере связности и считает, что он не несет для региона каких-либо угроз или рисков.

    XİN başçısı: Azərbaycan TRİPP layihəsində region üçün hər hansı risk görmür
    Foreign Minister: Azerbaijan sees no risks to region in TRIPP project

