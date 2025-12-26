Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Социальная защита
    • 26 декабря, 2025
    • 18:06
    Лейла Алиева встретилась с пожилыми людьми в Центре YAŞA

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с представителями старшего поколения в расположенном в Ичеришехере Центре YAŞA.

    Как передает Report, в центре пожилые люди cоздают различные поделки, занимаются декоративно-прикладным творчеством, для них регулярно организуются просветительские и культурные мероприятия.

    Лейла Алиева тепло пообщалась с пожилыми людьми, послушала продекламированные ими стихи, ознакомилась с изготовленными ими работами, получила информацию о содержании занятий и планах дальнейшей деятельности Центра.

    Отметим, что для поддержания активной, здоровой и содержательной жизни пожилых людей сформирована сеть Центров YAŞA. В настоящее время эти центры функционируют не только в Баку, но и в городах Мингячевир и Шамахы, создавая возможности для социализации, обучения и активной жизни для пожилых людей, проживающих в различных регионах.

    Leyla Əliyeva "YAŞA" Mərkəzində yaşlı nəslin nümayəndələri ilə görüşüb
    Leyla Aliyeva meets with elderly citizens at 'Yasha' Center

