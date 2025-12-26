МИД: Азербайджан будет действовать исключительно в рамках законодательства в вопросе освобождения подсудимых граждан Армении

Азербайджан будет действовать исключительно в рамках законодательства в вопросе освобождения подсудимых граждан Армении, обвиняемых в преступлениях против человечности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам 2025 года.

"Мы сталкивались с многочисленными призывами к освобождению арестованных в Азербайджане лиц армянской национальности. Однако каждое государство имеет право задерживать лиц, совершивших преступления против человечности на его территории. Азербайджан проявил значительный гуманизм, обеспечив возвращение в Армению более десяти тысяч человек, бывших членами вооруженных группировок, после антитеррористических мероприятий 2023 года. Что касается 23 лиц, осужденных или находящихся под следствием в Азербайджане, они совершили тяжкие преступления", - подчеркнул министр.

Он добавил, что решения по находящимся под следствием лицам будут приниматься исключительно в рамках законодательства. "Лица, проводящие кампании против Азербайджана с требованием их освобождения, должны понимать, что такими шагами невозможно заставить государство принять решения, не соответствующие его законодательству", - отметил Байрамов.