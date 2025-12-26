Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    МИД Азербайджана раскрыл число лиц, включенных в "черный список"

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 18:05
    МИД Азербайджана раскрыл число лиц, включенных в черный список

    Более двух тысяч человек в настоящее время включены в "черный список" Азербайджана за незаконное посещение территорий страны в период их оккупации.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

    "Лица, посещавшие территории Азербайджана в период оккупации без разрешения официального Баку, были внесены в "черный список" нашей страны. Те, кто официально обратился по этому вопросу и принес извинения, были исключены из списка и сегодня могут посещать территорию Азербайджана. Те, кто не принес извинений, все еще находятся в "черном списке". В целом, в настоящее время в этом списке находится более двух тысяч человек, и это было зафиксировано на протяжении 30 лет", - отметил министр.

    Azərbaycanın "qara siyahı"sında olan şəxslərin sayı açıqlanıb
    Azerbaijan's Foreign Ministry reveals number of blacklisted individuals

