Азербайджан более чем на 70% увеличивает верхний предел внешнего госдолга
Финансы
- 17 октября, 2025
- 19:45
В 2026 году верхний предел (лимит) внутреннего государственного долга в Азербайджане составит 2 млрд манатов, а верхний предел (лимит) внешнего государственного долга - 6 млрд манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете на 2026 год".
Согласно информации, эти показатели по сравнению с утвержденными прогнозами на 2025 год остаются на том же уровне и увеличиваются на 71,4% соответственно.
Верхний предел (лимит) суммы государственных гарантий утвержден в размере 3 млрд манатов (на 50% больше).
