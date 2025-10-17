Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Азербайджан более чем на 70% увеличивает верхний предел внешнего госдолга

    Финансы
    • 17 октября, 2025
    • 19:45
    Азербайджан более чем на 70% увеличивает верхний предел внешнего госдолга

    В 2026 году верхний предел (лимит) внутреннего государственного долга в Азербайджане составит 2 млрд манатов, а верхний предел (лимит) внешнего государственного долга - 6 млрд манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете на 2026 год".

    Согласно информации, эти показатели по сравнению с утвержденными прогнозами на 2025 год остаются на том же уровне и увеличиваются на 71,4% соответственно.

    Верхний предел (лимит) суммы государственных гарантий утвержден в размере 3 млрд манатов (на 50% больше).

    внешний госдолг верхний предел закон "О государственном бюджете на 2026 год"
    Azərbaycan xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddini 70 %-dən çox artırır
    Azerbaijan increases ceiling of its external public debt by over 70%

    Последние новости

    20:10
    Фото

    В Карсе завершился первый этап учений Eternity−2025

    Армия
    20:07

    Генпрокуратура Грузии провела обыски в домах бывших высокопоставленных чиновников

    В регионе
    20:03

    III Азербайджанский Национальный форум по градостроительству завершил свою работу

    Инфраструктура
    19:58

    Трамп обсудит с Зеленским возможную встречу с Путиным в Будапеште

    Другие страны
    19:56

    В Украине перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

    Другие страны
    19:51

    Азербайджан сокращает расходы на выборы и статистические мероприятия более чем на 6%

    Финансы
    19:45

    Азербайджан более чем на 70% увеличивает верхний предел внешнего госдолга

    Финансы
    19:39

    Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Львом XIV

    Внешняя политика
    19:34

    Отчисления в Фонд ОМС из бюджета сокращаются почти на 37%

    Финансы
    Лента новостей