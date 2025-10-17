Азербайджан более чем на 70% увеличивает верхний предел внешнего госдолга

В 2026 году верхний предел (лимит) внутреннего государственного долга в Азербайджане составит 2 млрд манатов, а верхний предел (лимит) внешнего государственного долга - 6 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете на 2026 год".

Согласно информации, эти показатели по сравнению с утвержденными прогнозами на 2025 год остаются на том же уровне и увеличиваются на 71,4% соответственно.

Верхний предел (лимит) суммы государственных гарантий утвержден в размере 3 млрд манатов (на 50% больше).