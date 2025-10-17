İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Azərbaycan xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddini 70 %-dən çox artırır

    Maliyyə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 19:34
    2026-cı ildə Azərbaycanda daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 2 milyard manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) isə 6 milyard manar olacaq.

    "Report" bu barədə "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bunlar, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozları ilə müqayisədə müvafiq olaraq eyni və 71,4 % çoxdur.

    Gələn İl veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) isə 50 % artırılaaq 3 milyard manat məbləğində təsdiq edilib.

