DSMF ötən ay 41 mindən çox vətəndaşı qəbul edib
Sosial müdafiə
- 06 may, 2026
- 10:26
Bu ilin aprel ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun fəaliyyət istiqamətləri üzrə ümumilikdə 41 228 vətəndaş qəbul edilib və onların müraciətləri cavablandırılıb.
"Report" bu barədə DSMF-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, həmin vətəndaşların 110 nəfəri Fondun Aparatının rəhbər şəxsləri tərəfindən, 1 517 nəfəri Fondun Aparatının Qəbul Mərkəzində, 1 973 nəfəri mərkəzi, 37 628 nəfəri isə regional filiallarda qəbul edilib.
