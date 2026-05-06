    "Sumqayıt" klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnib

    Futbol
    • 06 may, 2026
    • 15:44
    Sumqayıt klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnib

    AFFA İntizam Komitəsi "Sumqayıt"ı klub prezidenti və baş məşqçiyə görə 10 min manat cərimələyib.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna "Kəpəz"ə qarşı Misli Premyer Liqasının XXX turunda yaşananlar səbəb olub.

    Qarşılaşma bitdikdən sonra "gənclik şəhəri" təmsilçisinin prezidenti Riad Rəfiyev hakimlər otağına daxil olub. O, ikisi şərti olmaqla 5 oyunluq cəza ilə üzləşib. "Kimyaçılar"a buna görə 5 min manat cərimə tətbiq edilib.

    Komandanın baş məşqçisi Saşa İliç də sözügedən qarşılaşmada birbaşa qırmızı vərəqə alıb. O, növbəti 2 görüşdə texniki zonada yer almayacaq və klub buna görə 5 min manat ziyana düşüb.

    AFFA İntizam Komitəsi Riad Rəfiyev Saşa iliç Sumqayıt FK Kəpəz FK

    20:16

    Zelenski İlham Əliyevə zəng edib

    Daxili siyasət
    20:06
    Foto

    "Heydər Əliyev kuboku-2026": Qız boksçulardan ibarət millimiz 17 medalla komanda hesabında birinci olub

    Komanda
    19:59

    Nəvaf Salam: Livan İsraillə əlaqələrin normallaşmasına yox, barışığa can atır

    Digər ölkələr
    19:46

    IsDB-nin 2027-2031-ci illər üzrə yeni strategiyası Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönələcək

    Maliyyə
    19:29

    İsrail hərbçiləri 2 mindən çox "Hizbullah" yaraqlısını öldürüb

    Digər ölkələr
    19:25

    Tramp Çinə səfərindən əvvəl İranla razılaşmanın bağlanmasını mümkün sayıb

    Digər ölkələr
    19:23
    Foto

    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    19:21
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə ekoloji əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Ekologiya
    19:09

    IsDB: Qarabağ suvarma kanalının maliyyələşdirilməsinə dair sazişin iyunda imzalanması planlaşdırılır

    İnfrastruktur
