Azer-Turk Bank вручил подарок первому клиенту нового года

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ ОАО Azer-Turk Bank встретил первого клиента нового года с подарком.

Как сообщает Report, первый клиент 2017 года обратился в расположенный по адресу ул. 28 мая, 64/75 филиал "Баку". Сотрудники филиала встретили клиента с подарками и поблагодарили его за пользование услугами банка. Данному клиенту был предоставлен специальный купон. Подойдя с этим купоном в любой из офисов обслуживания клиент может получить MasterCard Gold бесплатно.

ОАО Azer-Turk Bank, основной миссией которого является финансовая поддержка реального сектора экономики, обслуживает своих клиентов через 11 пунктов обслуживания.