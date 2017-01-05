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    Azer-Turk Bank вручил подарок первому клиенту нового года

    Клиент может получить MasterCard Gold бесплатно в любом из офисов банка

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ ОАО Azer-Turk Bank встретил первого клиента нового года с подарком.

    Как сообщает Report, первый клиент 2017 года обратился в расположенный по адресу ул. 28 мая, 64/75 филиал "Баку". Сотрудники филиала встретили клиента с подарками и поблагодарили его за пользование услугами банка. Данному клиенту был предоставлен специальный купон. Подойдя с этим купоном в любой из офисов обслуживания клиент может получить MasterCard Gold бесплатно.

    ОАО Azer-Turk Bank, основной миссией которого является финансовая поддержка реального сектора экономики, обслуживает своих клиентов через 11 пунктов обслуживания. 

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