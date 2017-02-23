Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Azer-Turk Bank наращивает клиентскую базу. Число клиентов банка на сегодняшний день составляет 16 679 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, наблюдается тенденция роста и клиентов-держателей платежных карт банка. Так, с начала года количество карт возросло на 10% и составило 31 213 единиц, из которых 80% приходится на долю зарплатных карт.

Отметим, что Azer-Turk Bank завершил прошлый год с чистой прибылью в 7,4 млн манатов.

Azer-Turk Bank осуществляет деятельность с 1995 года. Государству принадлежит 75% акций банка.