Азер Амирасланов: В проект бюджета на следующий год внесены изменения

В проект закона "О государственном бюджете на 2026 год" внесен ряд изменений.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирсланов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По словам депутата, дополнительные корректировки предусматривают увеличение расходов по ряду направлений.

"Было предложено увеличить расходы на оборону, национальную безопасность, судебную систему, правоохранительные органы и прокуратуру на 47,8 млн манатов", - отметил Амирсланов.

Кроме того, в рамках обеспечения продовольственной и пищевой безопасности планируется направить 3 млн манатов на вакцинацию животных от инфекционных заболеваний и проведение противоэпизоотических мероприятий, отметил парламентарий.

"Возникла необходимость выделения 1,2 млн манатов для улучшения организации деятельности некоторых госорганов и обеспечения их материально-технических потребностей. Всего изменения предусматривают дополнительные расходы в размере 52 млн манатов, которые будут покрыты за счет соответствующих резервов госбюджета", - добавил он.