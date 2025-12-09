Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азер Амирасланов: В проект бюджета на следующий год внесены изменения

    Финансы
    • 09 декабря, 2025
    • 11:26
    Азер Амирасланов: В проект бюджета на следующий год внесены изменения

    В проект закона "О государственном бюджете на 2026 год" внесен ряд изменений.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирсланов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    По словам депутата, дополнительные корректировки предусматривают увеличение расходов по ряду направлений.

    "Было предложено увеличить расходы на оборону, национальную безопасность, судебную систему, правоохранительные органы и прокуратуру на 47,8 млн манатов", - отметил Амирсланов.

    Кроме того, в рамках обеспечения продовольственной и пищевой безопасности планируется направить 3 млн манатов на вакцинацию животных от инфекционных заболеваний и проведение противоэпизоотических мероприятий, отметил парламентарий.

    "Возникла необходимость выделения 1,2 млн манатов для улучшения организации деятельности некоторых госорганов и обеспечения их материально-технических потребностей. Всего изменения предусматривают дополнительные расходы в размере 52 млн манатов, которые будут покрыты за счет соответствующих резервов госбюджета", - добавил он.

    Милли Меджлис Азер Амирасланов Бюджетный пакет поправки законопроект
    Azər Əmiraslanov: "Gələn ilin büdcə layihəsinə düzəlişlər edilib"
    Elvis

    Последние новости

    11:34

    Из-за пожара на ТЭЦ в Южной Корее пострадали два человека

    Другие страны
    11:34

    Парламент утвердил бюджет Госфонда соцзащиты на 2026 год

    Финансы
    11:29

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии

    Другие страны
    11:26

    Азер Амирасланов: В проект бюджета на следующий год внесены изменения

    Финансы
    11:25

    Милли Меджлис утвердил проект госбюджета на 2026 год

    Финансы
    11:22

    Литва объявила чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси

    Другие страны
    11:22

    В Самухе 16-летний мальчик погиб от угарного газа

    Происшествия
    11:20

    В Баку произошел взрыв в жилом доме

    Происшествия
    11:20

    Чистая прибыль SOCAR в I полугодии увеличилась на 14%

    Финансы
    Лента новостей