İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azər Əmiraslanov: "Gələn ilin büdcə layihəsinə düzəlişlər edilib"

    Maliyyə
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:13
    Azər Əmiraslanov: Gələn ilin büdcə layihəsinə düzəlişlər edilib

    "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə bir sıra düzəlişlər edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında - gələn ilin büdcə zərfinin III oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    "Müdafiə və milli təhlükəsizlik, məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq xərclərinin 47,8 milyon manat artırılması təklif olunur. Bundan başqa, ərzaq və qida təhlükəsizliyi çərçivəsində heyvanlar arasında yoluxucu xəstəliklərə və epizootiya əleyhinə peyvəndləmə işləri üçün əlavə 3 milyon manat vəsaitin yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Bəzi dövlət orqanlarının fəaliyyətinin təşkili və onların maddi-texniki təminatının daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı 1,2 milyon manat vəsaitə ehtiyac yaranıb. Sadaladığımız və cəmi 52 milyon manat təşkil edən bu xərclər büdcənin müvafiq ehtiyatları hesabına təmin olunacaq", - deyə o qeyd edib.

    Bundan başqa, onun sözlərinə görə, bəzi təşkilatların təklifləri əsasında onların xərclərinin optimallaşdırılması ilə bağlı iqtisadi təsnifata uyğun olaraq 13,2 milyon manat məbləğində maddələr arası yerdəyişmələrin aparılmasına ehtiyac var: "​Həmkarlarımızın qaldırdığı məsələlərin bir qisminin prioritetli prinsip üzrə dövlət investisiya xərcləri hesabına həll ediləcəyi nəzərdə tutulur. Növbəti ildə dövlət investisiya proqramı üçün 2.7 milyard manat vəsait planlaşdırılır. ​Təklif olunan dəyişikliklər 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında yeniləşmiş qanun layihəsinin birinci, yeddinci və doqquzuncu maddələrində öz əksini tapıb".

    Azər Əmiraslanov Büdcə zərfi
    Азер Амирасланов: В проект бюджета на следующий год внесены изменения

    Son xəbərlər

    11:37

    Zərdabda avtoqəza olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    11:36

    Xarici vətəndaşlar onlara göstərilən tibbi xidmətlərə görə ödədiyi ƏDV-nin bir hissəsini geri alacaq

    Maliyyə
    11:34

    Naxçıvanda özəl sektorda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

    Biznes
    11:30

    ÜƏMT rəsmisi: Azərbaycanla əqli mülkiyyət sahəsində sıx əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirik

    Xarici siyasət
    11:29

    Şirkətinizdə gündəlik xərclərə vergi qənaəti əldə edin!

    Biznes
    11:27

    Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı ilə bağlı qanun layihələri üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:24

    "İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:24

    "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:22

    Çuvaşiyada PUA hücumundan doqquz nəfər zərər çəkib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti