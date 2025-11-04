Азер Амирасланов: Доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана к 2029 году достигнет 80%
Финансы
- 04 ноября, 2025
- 11:43
Ожидаемое в 2026 году снижение валового внутреннего продукта (ВВП) в нефтегазовом секторе Азербайджана на 2,4% в реальном выражении при одновременном росте ненефтегазового сектора на 5% свидетельствует о существенных структурных изменениях в экономике страны.
Как передает "Report", об этом заявил председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на сегодняшнем заседании комитета при обсуждении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".
"В следующем году планируется увеличение доли ненефтегазового сектора в экономике с 72% до 75,8%, а к 2029 году - до 80%", - отметил он.
Последние новости
12:37
Сахиль Бабаев: Основной рост налоговых поступлений обеспечен ненефтяным секторомФинансы
12:31
Министр финансов анонсировал меры по оптимизации налоговой нагрузки на бизнесФинансы
12:30
Микаил Джаббаров: Среднегодовой рост ВВП в 2022-2025 годах составит 3,3%Финансы
12:25
В Иране вспыхнул сильный пожар на НПЗВ регионе
12:24
В Азербайджане задержан организатор фальшивых языковых онлайн-курсовПроисшествия
12:22
Пролет пилотажной группы над Римом отменили после обрушения башни КонтиДругие страны
12:21
Сахиль Бабаев: Азербайджан входит в топ-20 стран с низким уровнем госдолга к ВВПФинансы
12:14
В Азербайджане в 2026 году пройдет чемпионат Европы по каратеИндивидуальные
12:13