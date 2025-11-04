Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Азер Амирасланов: Доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана к 2029 году достигнет 80%

    Ожидаемое в 2026 году снижение валового внутреннего продукта (ВВП) в нефтегазовом секторе Азербайджана на 2,4% в реальном выражении при одновременном росте ненефтегазового сектора на 5% свидетельствует о существенных структурных изменениях в экономике страны.

    Как передает "Report", об этом заявил председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на сегодняшнем заседании комитета при обсуждении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

    "В следующем году планируется увеличение доли ненефтегазового сектора в экономике с 72% до 75,8%, а к 2029 году - до 80%", - отметил он.

    Azər Əmiraslanov: "Milli iqtisadiyyatımızda ciddi struktur dəyişikliyi var"
    Azerbaijan forecasts structural shift with 2026 GDP outlook

