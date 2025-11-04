Azər Əmiraslanov: "Milli iqtisadiyyatımızda ciddi struktur dəyişikliyi var"
Maliyyə
- 04 noyabr, 2025
- 11:36
2026-cı ildə Azərbaycanın neft-qaz sektorunda ümumi daxili məhsulun (ÜDM) real ifadədə 2,4 % azalmasının, qeyri-neft qaz sektorunda isə 5 % artmasının proqnozlaşdırılması milli iqtisadiyyatda ciddi struktur dəyişikliyini səciyyələndirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov Komitənin bu gün keçirilən iclasında - "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.
"Gələn il milli iqtisadiyyatımızda qeyri-neft-qaz sektorunun payının 72 %-dən 75,8 %-ə, 2029-cu ildə isə 80 %-ə çatdırılması nəzərdə tutulur", - deyə o qeyd edib.
