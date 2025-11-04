İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:36
    Azər Əmiraslanov: Milli iqtisadiyyatımızda ciddi struktur dəyişikliyi var
    Azər Əmiraslanov

    2026-cı ildə Azərbaycanın neft-qaz sektorunda ümumi daxili məhsulun (ÜDM) real ifadədə 2,4 % azalmasının, qeyri-neft qaz sektorunda isə 5 % artmasının proqnozlaşdırılması milli iqtisadiyyatda ciddi struktur dəyişikliyini səciyyələndirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov Komitənin bu gün keçirilən iclasında - "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    "Gələn il milli iqtisadiyyatımızda qeyri-neft-qaz sektorunun payının 72 %-dən 75,8 %-ə, 2029-cu ildə isə 80 %-ə çatdırılması nəzərdə tutulur", - deyə o qeyd edib.

    Азер Амирасланов: Доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана к 2029 году достигнет 80%
    Azerbaijan forecasts structural shift with 2026 GDP outlook

