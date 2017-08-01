Аналитики ухудшили прогнозы по инфляции и курсу рубля в России

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Экономисты ухудшили свои прогнозы по инфляции в России и динамике рубля в 2017 году. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный опрос.

Такое изменение в оценках инфляции и курса валюты произошло на фоне падения рубля на 2% против доллара в июле после того, как Конгресс США начал процедуру принятия законопроекта о санкциях, отмечает агентство. Согласно опросу 19 аналитиков, потребительская инфляция в России в этом году составит 4,2% против 4,1% по опросу, проведенному в прошлом месяце.

Напомним, что 28 июля ЦБ России не стал понижать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 9%. Аналитик Nordea Bank Денис Давыдов заявил, что такой шаг Центробанка логичен: "Неопределенности добавляют и геополитические риски".

Аналитики ожидают, что к концу 2017 года ЦБ понизит ставку до 8,25%, следует из опроса. Прогноз по стоимости рубля через год ухудшился с 58,5 рубля за доллар до 61 рубля за доллар. В то же время аналитики повысили прогнозы по росту ВВП России с 1,3% месяцем ранее до 1,4% сейчас.