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Алим Гулиев: Доля безналичных расчетов в карточных операциях выросла

Алим Гулиев: Доля безналичных расчетов в карточных операциях выросла 4-ая промышленная революция коренным образом повлияла на услуги, оказываемые в финансовом секторе
Финансы
28 января 2021 г. 11:11
Алим Гулиев: Доля безналичных расчетов в карточных операциях выросла

4-ая промышленная революция коренным образом повлияла на услуги, оказываемые в финансовом секторе.

Как сообщает Report, об этом на онлайн-саммите по финансам и технологиям (Fintex Summit) заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев.

Кроме того, по его словам, пандемия коронавируса еще больше увеличила спрос на цифровизацию и инновации: "Пандемия положительно сказалась на электронных платежах. Так, согласно исследованию компании EY, за первые 8 месяцев 2020 года бесконтактные платежи в странах Европы выросли в 2,5 раза, количество клиентов, зарегистрированных для мобильного банкинга, - в 3 раза, интернет-трафик в использовании мобильного банкинга - на 85%. Также около 60% пользователей B2B - платежей начали пользоваться электронными платежами. Согласно исследованию, проведенному организацией McKenzy, за первые 6 месяцев 2020 года использование банкоматов сократилось на 47%. А использование систем мгновенных платежей выросло на 10%".

Представитель ЦБА прокомментировал влияние пандемии и на банковский сектор Азербайджана: “В период пандемии в Азербайджане также значительно вырос уровень цифровизации, резко возросли показатели инновационных платежей. Удельный вес безналичных расчетов по операциям с платежными картами увеличился на 34%, количество операций электронной коммерции - на 56%, а объем - на 23%".

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Версия на азербайджанском языке Alim Quliyev: “Kart əməliyyatlarında nağdsız hesablaşmaların payı artıb”

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