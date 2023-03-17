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Али Асадов: Инфляция в Азербайджане в основном импортируемая

Али Асадов: Инфляция в Азербайджане в основном импортируемая Потребительские цены в Азербайджане выросли из-за импортируемой инфляции.
Финансы
17 марта 2023 г. 12:13
Али Асадов: Инфляция в Азербайджане в основном импортируемая

Потребительские цены в Азербайджане выросли из-за импортируемой инфляции.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Али Асадов, представляя отчет правительства за 2022 год на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По словам премьер-министра, в последние годы инфляция стала серьезной проблемой во всем мире: "Уровень инфляции увеличился и в странах, которые являются нашими торговыми партнерами, среднегодовая инфляция составила 20,4%. Этот процесс повлиял на повышение общего уровня цен и в стране."

Асадов отметил, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году составила 13,9%: "В частности, цены на продукты питания оказали серьезное влияние на внутреннюю продовольственную инфляцию за счет импорта. Годовой индекс цен на импортные продукты вырос более чем на 22%. Инфляция в Азербайджане в основном импортируемая".

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Версия на английском языке Ali Asadov: Inflation in Azerbaijan is mainly imported
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Azərbaycanda inflyasiya təzyiqləri nisbətən məhdudlaşdırılıb"

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