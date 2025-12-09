Али Асадов: Доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана к 2030 году превысит 80%
- 09 декабря, 2025
- 11:56
В 2029 году удельный вес ненефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана превысит 80%, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 52%, а в 2025 году достиг 72%.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения в III чтении бюджетного пакета на следующий год.
По словам главы правительства, в последние годы экономика Азербайджана вступила в этап технологической модернизации и цифровой трансформации. Улучшились показатели экономического роста, модернизирована инфраструктура, инновации и цифровизация стали ключевыми приоритетами.
"В среднесрочной перспективе движущей силой нашей экономики останется ненефтяной сектор", - подчеркнул премьер-министр.