Али Асадов: Доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана к 2030 году превысит 80%

В 2029 году удельный вес ненефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана превысит 80%, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 52%, а в 2025 году достиг 72%.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения в III чтении бюджетного пакета на следующий год.

По словам главы правительства, в последние годы экономика Азербайджана вступила в этап технологической модернизации и цифровой трансформации. Улучшились показатели экономического роста, модернизирована инфраструктура, инновации и цифровизация стали ключевыми приоритетами.

"В среднесрочной перспективе движущей силой нашей экономики останется ненефтяной сектор", - подчеркнул премьер-министр.