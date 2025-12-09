Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Али Асадов: Доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана к 2030 году превысит 80%

    Финансы
    • 09 декабря, 2025
    • 11:56
    Али Асадов: Доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана к 2030 году превысит 80%

    В 2029 году удельный вес ненефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана превысит 80%, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 52%, а в 2025 году достиг 72%.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения в III чтении бюджетного пакета на следующий год.

    По словам главы правительства, в последние годы экономика Азербайджана вступила в этап технологической модернизации и цифровой трансформации. Улучшились показатели экономического роста, модернизирована инфраструктура, инновации и цифровизация стали ключевыми приоритетами.

    "В среднесрочной перспективе движущей силой нашей экономики останется ненефтяной сектор", - подчеркнул премьер-министр.

    Али Асадов Бюджетный пакет ненефтяной сектор Милли Меджлис
    Əli Əsədov: "ÜDM-də qeyri-neft-qaz sektorunun payı 80 %-i keçəcək"
    Azerbaijani PM: Share of non-oil and gas sector in GDP to exceed 80%
    Elvis

    Последние новости

    13:00

    Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции

    В регионе
    12:59
    Фото
    Видео

    В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы

    Происшествия
    12:53

    В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0

    ИКТ
    12:50

    В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

    Внутренняя политика
    12:48

    В Баку и на Абшероне ожидаются ливни и риск подтоплений

    Экология
    12:47

    ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом

    Милли Меджлис
    12:46

    Главы МИД Ирана и Пакистана договорились о личной встрече в Ашхабаде

    Другие страны
    12:42

    Кыргызстан заинтересован в использовании возможностей азербайджанских спутников

    ИКТ
    12:41

    Азербайджан и США обсудили ускорение проекта TRIPP

    Инфраструктура
    Лента новостей