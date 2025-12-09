İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Əli Əsədov: "ÜDM-də qeyri-neft-qaz sektorunun payı 80 %-i keçəcək"

    Maliyyə
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:49
    Əli Əsədov: ÜDM-də qeyri-neft-qaz sektorunun payı 80 %-i keçəcək
    Əli Əsədov

    Əgər 2022-ci ildə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunda (ÜDM) qeyri-neft-qaz sektorunun payı 52 % olubsa, 2025-ci ildə bu rəqəm 72 %-ə çatıb, 2029-cu ildə isə 80 %-i keçəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında - gələn ilin büdcə zərfinin III oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    "Azərbaycan iqtisadiyyatı son illərdə texnoloji modernləşmə və rəqəmsal transformasiya mərhələsinə daxil olub. İqtisadi artımın keyfiyyət göstəriciləri yüksəlmiş, iqtisadi infrastrukturun müasirləşdirilməsi, innovasiya və rəqəmsallaşma əsas prioritetə çevrilib. Ortamüddətli dövrdə iqtisadiyyatımızın aparıcı qüvvəsi qeyri-neft sektoru olacaq", - deyə o qeyd edib.

    Али Асадов: Доля ненефтегазового сектора в ВВП превысит 80%

