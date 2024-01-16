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Активы Госнефтефонда увеличились на 14,3%

Активы Госнефтефонда увеличились на 14,3% Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана по итогам 2023 года составили 56 млрд 069,7 млн долларов США.
Финансы
16 января 2024 г. 13:13
Активы Госнефтефонда увеличились на 14,3%

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана по итогам 2023 года составили 56 млрд 069,7 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в фонде.

Согласно данным, это на 7 млрд долларов США или 14,3% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году бюджетные доходы Госнефтефонда составили 21 млрд 661,9 млн манатов, бюджетные расходы - 11 млрд 832,6 млн манатов. За отчетный период доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 15 млрд 324,1 млн манатов, в том числе от продажи прибыльной нефти и газа - 14 млрд 519 млн манатов, бонусные выплаты - 800,7 млн манатов, поакровые выплаты - 3,6 млн манатов, транзитные доходы - 0,8 млн манатов.

Фонд заработал на управлении средствами 6 млрд 337,8 млн манатов. Внебюджетные доходы фонда из-за изменения курса валют составили 2 млрд 132,1 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2023 год составил 11 млрд 737,6 млн манатов. На финансирование "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы" направлено 27,9 млн манатов.

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