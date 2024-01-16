Активы Госнефтефонда увеличились на 14,3%

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана по итогам 2023 года составили 56 млрд 069,7 млн долларов США.

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана по итогам 2023 года составили 56 млрд 069,7 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в фонде.

Согласно данным, это на 7 млрд долларов США или 14,3% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году бюджетные доходы Госнефтефонда составили 21 млрд 661,9 млн манатов, бюджетные расходы - 11 млрд 832,6 млн манатов. За отчетный период доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 15 млрд 324,1 млн манатов, в том числе от продажи прибыльной нефти и газа - 14 млрд 519 млн манатов, бонусные выплаты - 800,7 млн манатов, поакровые выплаты - 3,6 млн манатов, транзитные доходы - 0,8 млн манатов.

Фонд заработал на управлении средствами 6 млрд 337,8 млн манатов. Внебюджетные доходы фонда из-за изменения курса валют составили 2 млрд 132,1 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2023 год составил 11 млрд 737,6 млн манатов. На финансирование "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы" направлено 27,9 млн манатов.