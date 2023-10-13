Активы ГНФАР превысили 55 млрд долларов

В январе-сентябре этого года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) выросли на 13,2% и на 1 октября составили 55 млрд 524 млн долларов США.

В январе-сентябре этого года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) выросли на 13,2% и на 1 октября составили 55 млрд 524 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

Согласно информации, за 9 месяцев бюджетные доходы ГНФАР составили 14 млрд 878,3 млн манатов, а расходы - 3 млрд 587 млн манатов.

За отчетный период доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 12 млрд 227,2 млн манатов, в том числе от продажи прибыльной нефти и газа - 11 млрд 422,1 млн манатов, бонусные выплаты - 800,7 млн манатов, поакровые выплаты - 3,6 млн манатов, транзитные доходы - 0,8 млн манатов. Фонд заработал на управлении средствами 2 млрд 651,1 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2023 год составил 3 млрд 550 млн манатов. На финансирование "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы" направлено 10,8 млн манатов.