Акрам Гасанов: Говорят, что имущество Bank Standard продано

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) игнорировал происходящие в свое время нарушения закона в ликвидируемом ЗАО Bank Standard.

Как сообщает Report, об этом сказал на 4-ом заседании Кредиторского комитета банка председатель комитета Акрам Гасанов.

"С 2013 года аудит в банке не проводился. Если бы он проводился, положение банка было своевременно оценено и лицензия аннулирована. Мы направили вопросы ЦБА, личное обращение председателю Эльману Рустамову, чтобы получить результаты их проверок. Однако гендиректор ЦБА Рашад Оруджев ответил нам, что документы проверок не могут быть выданы нам. Хотя в закрытом банке банковской тайны быть не может", - отметил он.

А.Гасанов также сообщил, что он направил запрос в Палату надзора за финансовыми рынками, но не получил ответа.

Кроме того, по его словам, комитету хотелось бы узнать у ликвидатора банка - Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF), каким образом будет реализовано имущество банка: "Мне говорят, что имущество Bank Standard уже продано конкретным лицам. Фонд должен предъявить нам правила аукциона, чтобы мы ознакомились с порядком продажи имущества. Аукционные организации, сотрудничающие с фондом, дали объявление о продаже имущества в малотиражной прессе, что препятствует продаже имущества за нормальную цену. Аудиторская компания KPMG оценила 31 единицу имущества в 36 млн манатов, что вызывает сомнения. Фонд должен внести ясность в вопрос, как было оценено имущество. Если бы оценка нужна была министерству налогов, сумма была бы большой".

А.Гасанов также выдвинул предложение о том, чтобы ADIF давал информацию Кредиторскому комитету о физических и юридических лицах, имеющих задолженности Bank Standard: "По имеющейся у нас информации, компании брали в Bank Standard необеспеченные кредиты, поэтому эта информация скрывается. Мы должны потребовать возвращение этих средств банку".

Представители фонда отметили, что вся информация, которая не является банковской тайной, предоставляется комитету и общественности.

Заседание продолжается.