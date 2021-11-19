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Акции Alibaba на Гонконгской бирже упали на 11%

Акции Alibaba на Гонконгской бирже упали на 11% Сегодня акции крупнейшего китайского интернет-ритейлера Alibaba на торгах Гонконгской фондовой биржи упали в цене на 11%, передает Report.
Финансы
19 ноября 2021 г. 13:31
Акции Alibaba на Гонконгской бирже упали на 11%

Сегодня акции крупнейшего китайского интернет-ритейлера Alibaba на торгах Гонконгской фондовой биржи упали в цене на 11%, передает Report.

Это крупнейшее снижение стоимости котировок Alibaba с момента размещения ее акций на этой бирже в ноябре 2019 года. Падение стоимости акций сократило рыночную капитализацию Alibaba на 40 млрд долларов США, до 390 млрд.

Рекордное падение акций Alibaba было вызвано публикацией ее отчетности за третий квартал, которая разочаровала инвесторов. Несмотря на рост выручки на 29% (до 31,1 млрд долларов), чистая прибыль компании сократилась на 87%, до 524 млн долларов.

Компания также заявила, что по итогам года ожидает рост выручки на 20–23%, что оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 28%.

Сегодняшнее падение акций Alibaba повлияло на весь индекс Гонконгский биржи — Hang Seng, который после публикации отчетности опустился на 2%, сообщает "Коммерсант".

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