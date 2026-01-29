AKBA: Инвесткомпании заинтересованы в облигациях финансового сектора

Инвестиционные компании, работающие в Азербайджане, проявляют интерес к включению в свои портфели облигаций, выпускаемых структурами финансового сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Общественного объединения "Ассоциация участников рынков капитала Азербайджана" (AKBA) Орхан Багиров на I Инвесторско-микрофинансовом форуме в Баку.

По его словам, инвесткомпании готовы формировать облигационные портфели объемом до 5 млн манатов: "По сравнению с ситуацией десятилетней давности рынок существенно вырос и стал более ликвидным".

Багиров подчеркнул, что выпуск облигаций является важным сигналом для рынка, поскольку позволяет наглядно оценить объем и условия заимствований конкретной организации.