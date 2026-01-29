İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    AKBA: İnvestisiya şirkətləri maliyyə sektorunun istiqrazlarını almaqda maraqlıdır

    Maliyyə
    • 29 yanvar, 2026
    • 10:30
    AKBA: İnvestisiya şirkətləri maliyyə sektorunun istiqrazlarını almaqda maraqlıdır

    Azərbaycandakı investisiya şirkətləri maliyyə sektorunun buraxdığı istiqrazları öz portfellərinə daxil etməkdə maraqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Kapital Bazarları Assosiasiyası" (AKBA) İctimai Birliyinin Direktorlar Şurasının sədri Orxan Bağırov Bakıda keçirilən 1-ci İnvestor-Mikromaliyyə Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, investisiya şirkətləri 5 milyon manata qədər istiqraz portfeli formalaşdırmağa hazırdır: "10 il əvvəllə müqayisədə bu bazar kifayət qədər böyüyüb, likvidliyi artıb. Bütün mikromaliyyə təşkilatlarını investisiya şirkətləri üzərindən vəsait cəlb etməyə çağırardım. Bu, olduqca vacibdir. İstiqraz kütləvi buraxılır və bütün bazar həmin təşkilatın hansı məbləğdə, hansı müddətdə borclana bildiyini görür. Bu, bazara verilmiş konkret mesajdır. ​Sabah həmin təşkilatların ikitərəfli borc razılaşmalarında da bu bazardan borclana bildikləri faiz kifayət qədər güclü bençmark rolu oynayır".

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Azərbaycan Kapital Bazarları Assosiasiyası Orxan Bağırov
    AKBA: Инвесткомпании заинтересованы в облигациях финансового сектора
    AKBA: Azerbaijan's investment firms keen on buying financial sector bonds

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti