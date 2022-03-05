Агентство S&P понизило суверенный рейтинг Беларуси

Международное рейтинговое агентство SP понизило суверенный рейтинг Беларуси до "ССС" с "В" и поместило его в список на пересмотр с возможностью понижения.

Международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенный рейтинг Беларуси до "ССС" с "В" и поместило его в список на пересмотр с возможностью понижения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

"На наш взгляд международные санкции, введенные в отношении Беларуси в связи с ее участием в военной операции России в Украине, являются жесткими и мы ожидаем их дальнейшего ужесточения. Эти санкции, на наш взгляд, значительно навредят белорусской экономике и создадут риск финансовой стабильности", — объясняет рейтинговое действие агентство.

S&P отмечает, что исторически Россия была готова оказывать поддержку Беларуси, что было одним из ключевых факторов, поддерживающих рейтинг страны. Однако такая поддержка ставится под сомнение из-за масштабов нестабильности финансового рынка в России и давления на нее.

Агентство, это может иметь прямые негативные последствия для способности Беларуси обслуживать свой коммерческий долг.