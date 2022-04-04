Агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции в иностранной валюте на уровне "B+" с негативным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции в иностранной валюте на уровне "B+" с негативным прогнозом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

При этом долгосрочный рейтинг страны в национальной валюте был понижен до "В+" с "ВВ-".

"Негативный прогноз отражает растущие риски для платежного баланса и финансовой стабильности в течение следующих 12 месяцев на фоне экономических последствий спецоперации России в Украине, ужесточения кредитно-денежной политики в мире и возможных ошибок в политике в преддверии парламентских и президентских выборов в Турции в середине 2023 года", — поясняет агентство.