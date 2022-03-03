Агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", с возможность дальнейшего понижения.

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", с возможность дальнейшего понижения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство.

"Сегодня агентство Moody's Investors Service ("Moody's') понизило рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) правительства России до уровня "B3" с "Ваа3", — говорится в сообщении.

Агентство добавляет, что рейтинг остается в списке на пересмотр для дальнейшего понижения.