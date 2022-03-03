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Агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней

Агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", с возможность дальнейшего понижения.
Финансы
3 марта 2022 г. 09:07
Агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", с возможность дальнейшего понижения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство.

"Сегодня агентство Moody's Investors Service ("Moody's') понизило рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) правительства России до уровня "B3" с "Ваа3", — говорится в сообщении.

Агентство добавляет, что рейтинг остается в списке на пересмотр для дальнейшего понижения.

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Версия на английском языке Moody’s downgrades Russia’s rating by 6 notches at once

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