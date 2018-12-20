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    AccessBank удостоен наград в двух номинациях

    Баку. 20 декабря REPORT.AZ/ Ассоциация банков Азербайджана (АБА) удостоила AccessBank наград в двух номинациях.

    Так, на мероприятии "Банковские награды - 2018", проведенном со стороны АБА, AccessBank награжден в номинациях "Корпоративная социальная ответственность" и "Самый активный банк в оказании поддержки образованию".

    Награда была вручена директору департамента Корпоративного банкинга/Маркетинга Гюнай Джалиловой.

    Напомнив, что политика корпоративной социальной ответственности AccessBank в этому году была сфокусирована на поддержке сферы образования, глава департамента отметила, что получение наград свидетельствует об эффективности политики банка: "Реализованные нами проекты в рамках политики корпоративной социальной ответственности, а также оказание поддержки сфере образования очень положительно восприняты нашими клиентами, коллективом банка, а также общественностью. Нас очень радует, что Ассоциация банков Азербайджана также оценила нашу деятельность".

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