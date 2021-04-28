АБР: Валютные резервы Азербайджана превысят 50 млрд долларов

С увеличением доходов и потребительских расходов в результате восстановления экономики прогнозируется рост импорта на 9,2% в этом году

Профицит счета текущих операций прогнозируется на уровне 3,9% ВВП в этом году и 5,5% в следующем году за счет роста цен на нефть и восстановления добычи.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске Financing a green and inclusive recovery отчета Asian Development Outlook Азиатского банка развития (AБР).

Согласно документу, рост ожидается по всем экспортным статьям, в частности нефть, фрукты и хлопок, на 29,2% в этом году и 0,7% в следующем году.

С увеличением доходов и потребительских расходов в результате восстановления экономики прогнозируется рост импорта на 9,2% в этом году и на 2,7% в следующем году. Общие резервы, включая активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), в конце текущего года прогнозируются на уровне 50,1 млрд долларов США и, при эффективном управлении, через год достигнут 50,4 млрд долларов.

Прогнозируется, что внешний государственный долг и внешний долг, полученный под государственные гарантии, к концу этого года сократятся до эквивалента 20% ВВП, а через год - до 18,4%.