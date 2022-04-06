АБР: В этом году экономика Азербайджана вырастет на 3,7%

По прогнозам Азиатского банка развития (АБР) в текущем году темпы роста внутреннего валового продукта в Азербайджане составят 3,7%.

По прогнозам Азиатского банка развития (АБР) в текущем году темпы роста внутреннего валового продукта в Азербайджане составят 3,7%.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном отчете АБР "Перспективы развития Азии (ADO) 2022".

Согласно документу, в будущем году экономика Азербайджана вырастет на 2,8%.

За два месяца года стоимость произведенного в Азербайджана ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6,7% до 19 175,2 млн манатов. В том числе стоимость не-нефтегазового ВВП выросла на 10,1% до 9 689,9 млн манатов. В отчетный период ВВП на душу населения составил 1 910 манатов, что на 6,3% больше в годовом сравнении.