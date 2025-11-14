АБР с 1999 года оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов
Финансы
- 14 ноября, 2025
- 13:09
C 1999 года Азиатский банк развития оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов.
Как сообщает Report, об этом говорилось во время встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с делегацией во главе с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масато Кандой.
Было подчеркнуто, что с 1999 года Азиатский банк развития оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов по 145 кредитным, грантовым, инвестиционным проектам и проектам технической помощи, охватывающим сферы транспорта, водоснабжения, энергетики, финансов, образования, здравоохранения и другие направления.
