АБР с 1999 года оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов

C 1999 года Азиатский банк развития оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом говорилось во время встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с делегацией во главе с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масато Кандой.

Было подчеркнуто, что с 1999 года Азиатский банк развития оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов по 145 кредитным, грантовым, инвестиционным проектам и проектам технической помощи, охватывающим сферы транспорта, водоснабжения, энергетики, финансов, образования, здравоохранения и другие направления.