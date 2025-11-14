Asiya İnkişaf Bankı 1999-cu ildən Azərbaycana 5,5 milyard dollarlıq maliyyə dəstəyi göstərib
Maliyyə
- 14 noyabr, 2025
- 12:30
Asiya İnkişaf Bankı 1999-cu ildən bu günə qədər Azərbaycana 5,5 milyard dollarlıq maliyyə dəstəyi göstərib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 14-də Asiya İnkişaf Bankının prezidenti Masato Kandanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə bildirilib.
Qeyd olunub ki, 1999-cu ildən indiyədək Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən nəqliyyat, su təchizatı, enerji, maliyyə, təhsil, səhiyyə və digər sahələri əhatə edən 145 kredit, qrant, investisiya və texniki yardım layihələri üzrə Azərbaycana 5,5 milyard dollar dəyərində maliyyə dəstəyi göstərib.
Son xəbərlər
12:57
ADY: 10 ayda qatarlar heyvanlarla 48 dəfə toqquşubİnfrastruktur
12:57
Eksternat imtahanları üçün sənəd qəbulu başlayırDigər
12:52
"Qarabağ" azarkeşlərinə "Napoli" ilə matç üçün ayrılan yer sayı açıqlanıb, biletlər satışa çıxırFutbol
12:51
İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 20 nəfər itkin düşübDigər ölkələr
12:49
Foto
Leyla Əliyeva Mingəçevirdə yerləşən avarçəkmə bazasında idmançılarla görüşübDaxili siyasət
12:43
Gürcüstan XİN rəhbəri: Ermənistanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirəcəyikRegion
12:39
Azərbaycan əhalisinin 10 aylıq xərclərinin 6 %-i yanacaqla bağlı olubEnergetika
12:39
Ermənistan Prezidenti Gürcüstana səfər edəcəkRegion
12:35