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АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане

АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане В 2022 году Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить правительству Азербайджана 150 млн долларов на финансирование проекта по развитию профессионального образования.
Финансы
31 мая 2022 г. 16:05
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане

В 2022 году Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить правительству Азербайджана 150 млн долларов на финансирование проекта по развитию профессионального образования.

Об этом Report заявила директор офиса Азиатского Банка Развития (АБР) в Азербайджане Кендис Макдиган (Candice McDeigan).

"Этот проект все еще находится на стадии подготовки. Мы надеемся, что он будет утвержден до конца 2022 года", - сказала Макдиган.

По ее словам, АБР является одним из соинвесторов проектов устойчивого развития в Азербайджане: "АБР предоставляет финансирование для специальных инфраструктурных проектов - от строительства железных дорог до ирригации и образования.

Что касается частных проектов, то АБР поддерживает проекты по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане. Финансовые ресурсы банка направляются частным предприятиям, производящим альтернативную энергию в стране. В 2022 году АБР, наряду с другими инвесторами, предоставил кредит в размере 35,7 млн долларов компании Masdar для строительства Гарадагской солнечной электростанции. В будущем мы планируем сотрудничать с другими инвесторами по проектам в области возобновляемой энергетики", - сказала Макдиган.

АБР учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5%.

За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более 5 млрд долларов США.

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Версия на английском языке ADB to provide new loans for education development in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycanda təhsilin inkişafına yeni kredit ayıracaq

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