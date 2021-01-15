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АБР назначил нового регионального директора по Центральной и Западной Азии

АБР назначил нового регионального директора по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков сменит уходящего на пенсию генерального директора Вернера Липаха после почти 30 лет работы в банке
Финансы
15 января 2021 г. 10:57
АБР назначил нового регионального директора по Центральной и Западной Азии
Евгения Жукова

Азиатский банк развития (АБР) назначил Евгения Жукова генеральным директором своего регионального департамента по Центральной и Западной Азии.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, в качестве генерального директора Жуков будет курировать 10 стран региона: Афганистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В его сферу контроля входит портфель банка в регионе в размере 24 миллиардов долларов США.

Жуков будет управлять 10 страновыми офисами и 7 отраслевыми подразделениями: энергетика; окружающая среда, природные ресурсы и сельское хозяйство; государственное управление, финансовый сектор и торговля; региональное сотрудничество и координация операций; социальное; транспорт и связь; городское развитие и вода. Он также будет контролировать взаимодействие АБР с программой Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), направленной на содействие экономическому росту и устойчивому развитию посредством сотрудничества.

«В последние десятилетия в Центральной и Западной Азии произошли беспрецедентные изменения, и, хотя существует огромный потенциал для дальнейшего развития, мы по-прежнему сосредоточены на устранении последствий COVID-19, - сказал Жуков, слова которого приводятся в сообщении АБР. - Азиатский банк будет продолжать тесно сотрудничать с правительствами и партнерами по развитию в регионе, чтобы способствовать восстановлению экономики, развитию транспортных коридоров, продвижению возобновляемых источников энергии и построению конкурентоспособной и инклюзивной экономики».

Отметим, что Евгений Жуков имеет более чем 25-летний опыт работы в АБР, к которому он присоединился в качестве молодого специалиста в 1995 году. В последние годы Жуков был секретарем, курировавшим департамент АБР, отвечающим за взаимодействие с Советом директоров и менеджментом банка, а также за заседаниями правления и ежегодные встречи АБР - крупнейшее собрание высокопоставленных лиц, принимающих решения по вопросам экономики и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее он занимал несколько руководящих должностей в АБР, включая директора Тихоокеанского операционного отдела; регионального директора Тихоокеанского отделения в Сиднее (Австралия); директором отдела бюджета и управления; и старшего советника в канцелярии генерального директора, Департаменте бюджета, персонала и систем управления. Он также работал в Департаменте стратегии и политики, поддерживая планирование операций и разрабатывая политику и стратегию.

Он гражданин Казахстана.

Жуков сменит уходящего на пенсию генерального директора Вернера Липаха после почти 30 лет работы в банке. АБР стремится к созданию процветающего, инклюзивного, устойчивого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней бедности.

Основанный в 1966 году банк имеет 68 членов.

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Версия на азербайджанском языке ADB Mərkəzi və Qərbi Asiya üzrə yeni regional direktor təyin edib
Версия на английском языке ADB appoints new Regional Director for Central and West Asia

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