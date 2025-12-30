АБР: Доходы Азербайджана от электронной коммерции к 2028 году приблизятся к $3,5 млрд

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост доходов электронной коммерции с 1,762 млрд долларов в 2022 году до 3,448 млрд долларов в 2027 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБР.

В результате Азербайджан займет четвертое место среди стран - участниц Программы центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), уступив Казахстану (5,909 млрд долларов), Пакистану (8,101 млрд долларов) и Китаю (2,375 трлн долларов).

Согласно ожиданиям банка, число пользователей в Азербайджане по итогам 2025 года составит 3,9 млн, сохранится на том же уровне в 2026 году и вырастет до 4 млн в 2027 году.