İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ADB: Azərbaycanın elektron ticarət gəlirləri 2028-ci ilə qədər 3,5 milyard dollara yaxınlaşacaq

    Maliyyə
    • 30 dekabr, 2025
    • 12:43
    ADB: Azərbaycanın elektron ticarət gəlirləri 2028-ci ilə qədər 3,5 milyard dollara yaxınlaşacaq

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Azərbaycanın elektron ticarət gəlirlərinin 2022-ci ildəki 1,762 milyard ABŞ dollardan 2027-ci ildə 3,448 milyard ABŞ dollarına qədər artacağını proqnozlaşdırır.

    Bu barədə "Report" ADB-ə istinadən xəbər verir.

    Nəticədə Azərbaycan Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramının (CAREC) iştirakçı ölkələri arasında Qazaxıstan (5,909 milyard ABŞ dolları), Pakistan (8,101 milyard ABŞ dolları) və Çindən (2,375 trilyon ABŞ dolları) sonra dördüncü yeri tutacaq.

    Bankın gözləntilərinə görə, Azərbaycanda istifadəçi sayı 2025-ci ilin sonuna 3,9 milyon nəfər təşkil edəcək, 2026-cı ildə eyni səviyyədə qalacaq və 2027-ci ildə 4 milyona qədər artacaq.

    ADB elektron ticarət gəlirləri CAREC Azərbaycan
    АБР: Доходы Азербайджана от электронной коммерции к 2028 году приблизятся к $3,5 млрд
    ADB: Azerbaijan's e-commerce revenues to approach $3.5B by 2028

    Son xəbərlər

    13:05

    Bu il 40 özəl təhsil müəsissəsi lisenziyalaşdırılıb

    Elm və təhsil
    13:05

    Ukrayna Prezidenti Rusiyaya qalib gəlməyin şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    13:03

    Misirin səfiri: Ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün böyük potensial var - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:01

    Bu il 900-dən çox tələbə yerdəyişmə edib

    Elm və təhsil
    12:57

    Bu il azad olunmuş ərazilərdə 21 məktəb, 14 bağça tikilib

    Elm və təhsil
    12:56

    ADB: Hər bir elektron imza Azərbaycanın 1 avroya qənaət etməsinə imkan verir

    İKT
    12:55

    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu qızıl idxalı nəzərə alınmadan 30 % artıb

    Biznes
    12:53

    Milli Məclisin payız sessiyası başa çatıb - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    12:52

    Zelenski: Rusiya Ukraynanın bərpasını maliyyələşdirməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti