АБР: Банк работает с региональными игроками для поддержки государственно-частного партнерства

Азиатский банк развития работает с большинством региональных игроков для поддержки проектов в сфере государственно-частного партнерства.

Азиатский банк развития работает с большинством региональных игроков для поддержки проектов в сфере государственно-частного партнерства.

Как передает Report, об этом на встрече с журналистами заявил вице-президент АБР по рыночным решениям Бхаргав Дасгупта (Bhargav Dasgupta).

“У нас есть так называемая страновая стратегия, которую мы совместно с правительством готовим и принимаем на четыре года. Мы придерживаемся подхода, заключающегося в том, чтобы рассмотреть с каждой из стран, как мы можем работать с ней на суверенном уровне, а также сотрудничать с правительством по проектам государственно-частного партнерства",- сказал он.