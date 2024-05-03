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АБР: Банк работает с региональными игроками для поддержки государственно-частного партнерства

АБР: Банк работает с региональными игроками для поддержки государственно-частного партнерства Азиатский банк развития работает с большинством региональных игроков для поддержки проектов в сфере государственно-частного партнерства.
Финансы
3 мая 2024 г. 10:54
АБР: Банк работает с региональными игроками для поддержки государственно-частного партнерства

Азиатский банк развития работает с большинством региональных игроков для поддержки проектов в сфере государственно-частного партнерства.

Как передает Report, об этом на встрече с журналистами заявил вице-президент АБР по рыночным решениям Бхаргав Дасгупта (Bhargav Dasgupta).

“У нас есть так называемая страновая стратегия, которую мы совместно с правительством готовим и принимаем на четыре года. Мы придерживаемся подхода, заключающегося в том, чтобы рассмотреть с каждой из стран, как мы можем работать с ней на суверенном уровне, а также сотрудничать с правительством по проектам государственно-частного партнерства",- сказал он.

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Версия на английском языке ADB: Bank working with regional players to support public-private partnerships
Версия на азербайджанском языке ADB: Dövlət-özəl tərəfdaşlığını dəstəkləmək üçün regional oyunçularla işləyirik

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